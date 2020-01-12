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Spor

Galatasaray, Fofana transferi için resmen düğmeye bastı!

Kadro dışı bırakılan Nzonzi ve takımdan ayrılması beklenen Seri sonrasında orta saha transferi şart oldu. Cim Bom Udinese’nin 24 yaşındaki genç yıldızına yöneldi. Schalke ise bu transferden çekildi.

Akşam12.01.2020  10:05 - Güncelleme: 12.01.2020  10:05

GALATASARAY, orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, İtalya Serie A ekibi Udinese’de forma giyen Seko Fofana için temas kurduğu iddia edildi. G.Saray’ın Seko Fofana transferinde Schalke 04 takımı da devrede bulunuyordu. Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre; ara transfer döneminde Fofana’ya öncelik veren G.Saray’ın, Udinese ile temasa geçtiği belirtildi.

15 MAÇTA 1 GOL-1 ASiST

Aynı zamanda Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’ün Fofana’yı transfer listesine aldığı ve Udinese’ye teklif yaptığı ifade edilmişti. Ozan Kabak’ın formasını giydiği Schalke 04, Seko Fofana transferinde Galatasaray ile yarışıyordu. Ancak Alman ekibinin bu transferden çekildiği belirtildi. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Fofana, futbol eğitimini Fransa’nın Lorient’de aldı.

10 NUMARADA DA OYNUYOR

Ardından Manchester City altyapısına transfer olan Fofana, Fulham ve Bastia gibi kulüplerde kiralık oynadıktan sonra 2016 yılında Udinese’ye satıldı. Bonservisine 3.5 milyon euro ödenen Seko Fofana, merkez orta sahanın yanı sıra önlibero ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Fildişi Sahilli futbolcunun Udinese ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fofana kulüpler düzeyinde 198 maç açıktı ve 24 gol, 15 asist kaydetti.

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