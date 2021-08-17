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Spor

İşte Gaziantep FK'nın yeni sezon formaları

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni sezon formaları satışa sunuldu.

AA17 Ağustos 2021 Salı 11:56 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 11:56
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 2021-2022 sezonunda kullanacağı yeni formaların bugün itibarıyla GFK Store mağazalarında satışına başlandı.

Bir süre önce tanıtılan formalar arasında, değişikliğin yapılmadığı "efsane çubuklu", "kırmızı", "damalı beyaz" ve "gold" yer alıyor.

Taraftarlar, kentteki Sanko Park AVM ve internet sitesinden satın aldıkları formalara futbolcuların isim ve numaralarını yazdırabilecek.

GFK Store mağazalarında yaş gruplarına özel indirimlerin de yapılacağı belirtildi.

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