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Spor

İşte geliş saati! Fenerbahçe, Alfredo Morelos transferini bitirdi!

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir yıldız daha transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, forvet hattı için anlaşma sağladığı Alfredo Morelos'u bu gece İstanbul'a getirecek.

29 Ağustos 2023 Salı 21:04 - Güncelleme:
İşte geliş saati! Fenerbahçe, Alfredo Morelos transferini bitirdi!
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Forvet transferi için bir çok isimle görüşen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı.

Kolombiyalı santrforun bu gece (Salı) 01.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

BATSHUAYI'YE İZİN VERİLECEK!

Fenerbahçe'nin Morelos transferini tamalamasının ardından Michy Batshuayi'nin ayrılığına onay vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertli ekip, 29 yaşındaki golcü için en az 10 milyon euro bekliyor.

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

Morelos, Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki formaları da giydi.

SEZON SEZON RANGERS RAKAMLARI

2017-2018 sezonu: 43 maç, 18 gol, 7 asist

2018-2019 sezonu: 48 maç, 30 gol, 4 asist

2019-2020 sezonu: 47 maç, 29 gol, 3 asist

2020-2021 sezonu: 44 maç, 17 gol, 9 asist

2021-2022 sezonu: 42 maç, 18 gol, 7 asist

2022-2023 sezonu: 45 maç, 12 gol, 6 asist

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