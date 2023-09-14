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Spor

İşte geliş saati! Galatasaray, Eyüp Aydın transferini bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek.

14 Eylül 2023 Perşembe 21:41 - Güncelleme:
İşte geliş saati! Galatasaray, Eyüp Aydın transferini bitirdi
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Yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray çarpıcı bir hamleye imza attı: Eyüp Aydın.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece 23.00'de İstanbul'a gelecek.

ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU

Eyüp Aydın 2023/24 sezonunda 240 bin euro net maaş kazanacak. Sonraki yıllarda bu rakam kademeli olarak artacak. Oyuncu 50 bin euro da imza parası alacak.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.

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