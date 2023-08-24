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Spor

İşte geliş tarihi! Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e kavuşuyor

Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliller, başarılı kaleciyi perşembe günü öğlen saatlerinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

24 Ağustos 2023 Perşembe 00:09 - Güncelleme:
İşte geliş tarihi! Fenerbahçe, Dominik Livakovic'e kavuşuyor
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Fenerbahçe'nin girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic de sıcak bir gelişme yaşandı.

Perşembe günü saat 11.30'da Zagreb'ten özel bir jet kalkacak ve 13.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe bu uçakla Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.

Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.

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