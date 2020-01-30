İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9732
  • EURO
    6,5811
  • ALTIN
    300.585
  • BIST100
    119060
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Guilherme'yi renklerine bağladı
Spor

Trabzonspor, Guilherme'yi renklerine bağladı

Trabzonspor ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme ile anlaşma sağladı.

30.01.2020  09:46 - Güncelleme: 30.01.2020  09:46

Trabzonspor, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyasporlu Guilherme için devreye girdi ve transferi bitirme aşamasına geldi.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı. Trabzonspor Kulübü oyuncuyu sabahın erken saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bugün son bir görüşme daha yapacak olan Bordo Mavililer oyuncuyu KAP'a bildirecek.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

Filistinli nineden Trump’a tepki: O kadar İsrail’i seviyorsanız alın yanınızda götürün

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı
Türk donanmasından Hafter'e gözdağı

Türk donanmasından Hafter'e gözdağı

Ekrem İmamoğlu 'Benim tarzım bu' dedi
Ekrem İmamoğlu 'Benim tarzım bu' dedi

Ekrem İmamoğlu 'Benim tarzım bu' dedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.