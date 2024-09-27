İşte hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında yarın Beşiktaş, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Ligde 5. haftanın programı şöyle:
Yarın: (28 Eylül)
17.00 Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba Spor Salonu)
29 Eylül Pazar:
13.00 Rize Belediyespor-Güneysu (Yenişehir Spor Salonu)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu)
16.00 Beykoz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Şahin Koktürk Spor Salonu)
30 Eylül Pazartesi:
18.00 DEPSAŞ Enerji As-Spor Toto (Yaşar Sevim Hentbol Salonu)