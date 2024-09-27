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Spor

İşte hentbolda haftanın programı

Erkekler Hentbol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

AA27 Eylül 2024 Cuma 09:37 - Güncelleme:
İşte hentbolda haftanın programı
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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında yarın Beşiktaş, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Ligde 5. haftanın programı şöyle:

Yarın: (28 Eylül)

17.00 Beşiktaş-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba Spor Salonu)

29 Eylül Pazar:

13.00 Rize Belediyespor-Güneysu (Yenişehir Spor Salonu)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk Spor Salonu)

16.00 Beykoz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Şahin Koktürk Spor Salonu)

30 Eylül Pazartesi:

18.00 DEPSAŞ Enerji As-Spor Toto (Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

  • hentbol süper ligi
  • 5. hafta
  • müsabaka

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