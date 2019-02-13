İşte İddaa ihalesinde en iyi teklifi veren firma
Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 'iddaa' ihalesini en uygun teklifi veren Demirören Grubu'na bağlı 'Şans Girişim' kazandı.
"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları"nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması" işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirildi.
İddaa ihalesinde Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu 2.1, Turkcell-Inteltek ortaklığı yüzde 1.4 karpayı teklifi sundu. Teklif verenlere 30 dakika ek süre verildi.
İddaa ihalesinde ikinci teklifte Demirören-Scientific Games ortaklığı % 0,2, Turkcell-Inteltek ortaklığı ise % 0.5 kar payı teklifi sundu.
İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.
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