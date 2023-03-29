İşte Jorge Jesus'un derbi taktiği!

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

Takımda da tüm çalışmalar Jesus ve teknik ekibin yönetiminde bunun üzerine devam ediyor.

Milli takımlarda bulunan isimler nedeniyle idmanlar eksik yapılsa da teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş planlarını yapıyor.

ATAKLARDA SOLA AĞIRLIK

Portekizli hoca, dünkü idmandan itibaren futbolcularına bol şut atmalarını ve Sevilla maçlarında olduğu gibi orta sahada topu kontrol etmelerini söyledi.

Beşiktaş orta sahasının baskıya dayanamayacağını belirtip çok pas yapmalarını istedi. Jesus'un ayrıca Beşiktaş'ın savunmanın sağ tarafında sıkıntı çektiği sağtadığı, bu yüzden sol tarafa ağırlık verilmesini istediği öğrenildi.