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Spor

İşte Jorge Jesus'un derbi taktiği!

Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar akşamı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak. Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, derbi taktiğini belirledi.

Sabah29 Mart 2023 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
İşte Jorge Jesus'un derbi taktiği!
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Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçmek istiyor.

Takımda da tüm çalışmalar Jesus ve teknik ekibin yönetiminde bunun üzerine devam ediyor.

Milli takımlarda bulunan isimler nedeniyle idmanlar eksik yapılsa da teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş planlarını yapıyor.

ATAKLARDA SOLA AĞIRLIK

Portekizli hoca, dünkü idmandan itibaren futbolcularına bol şut atmalarını ve Sevilla maçlarında olduğu gibi orta sahada topu kontrol etmelerini söyledi.

Beşiktaş orta sahasının baskıya dayanamayacağını belirtip çok pas yapmalarını istedi. Jesus'un ayrıca Beşiktaş'ın savunmanın sağ tarafında sıkıntı çektiği sağtadığı, bu yüzden sol tarafa ağırlık verilmesini istediği öğrenildi.

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