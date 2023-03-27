İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2023 Pazartesi / 6 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,095
  • EURO
    20,5842
  • ALTIN
    1197.72
  • BIST100
    5029.65
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Julian Nagelsmann'ın kovulma sebebi!
Spor

İşte Julian Nagelsmann'ın kovulma sebebi!

Bayern Münih, genç teknik adam Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Bu kararın ise perde arkasındaki neden kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Genç çalıştırıcı, BILD'in muhabiri Lena Wurzenberger ilişki yaşıyordu ve bu ilişki Nagelsmann'ın soyunma odasında oyuncularla olan iletişimini bozdu iddiaları gündemi sarstı. İşte detaylar...

27 Mart 2023 Pazartesi 14:37 - Güncelleme:
İşte Julian Nagelsmann'ın kovulma sebebi!
ABONE OL

Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'le olan sözleşmesi feshedilerek görevden alındı. Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir grafik çizen teknik direktörün neden gönderildiği merak ediliyordu.

35 yaşındaki teknik adamın, Bavyera ekibinden gönderilme nedeninin yasak aşk olduğu iddia edildi.

FUTBOLCULAR NAGELSMANN'A GÜVENMİYORDU

Sport1'in haberine göre, Julian Nagelsmann, BILD'in muhabiri Lena Wurzenberger ilişki yaşıyordu ve bu ilişki Nagelsmann'ın soyunma odasında oyuncularla olan iletişimini bozdu.

Münih'in oyuncuları hocalarına güvenmiyordu çünkü hocayla paylaştıkları gazetede yayınlanacak diye korkuyorlardı.

NE OLMUŞTU?

23 Mart Perşembe akşamı Nagelsmann ve Wurzenberger kayak gezisinde görüntülendikten sonra Bayern Münih, 24 Mart Cuma günü resmi olarak Nagelsmann ile sözleşmesini feshetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.