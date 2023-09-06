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Spor

İşte KAP bildirimi! Doğucan Haspolat, Belçika Ligi'ne transfer oldu

Trabzonspor, Doğucan Haspolat'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu. Karadeniz ekibi, KAP'a yaptığı açıklamayla transferin maliyetini duyurdu.

6 Eylül 2023 Çarşamba 19:56 - Güncelleme:
İşte KAP bildirimi! Doğucan Haspolat, Belçika Ligi'ne transfer oldu
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Bordo-mavili Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bir diğer açıklamada ise transfer maliyetlerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Doğucan Haspolat'ın, Westerlo Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Westerlo Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 600.000.-EUR ve şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, futbolcunun bir başka kulübe kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si ödenecektir." denildi.

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