İşte Kasımpaşa'nın transfer bilançosu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, transfer döneminde 11 oyuncuyu renklerine bağlarken, 15 isimle de yollarını ayırdı.
Takımın transfer bilançosu şöyle;
Kevin Varga (Debrecen) 850 bin Euro 3 yıl
Yasin Dülger (Boluspor) Bedelsiz 3 yıl
Ertuğrul Taşkıran (Konyaspor) Bedelsiz 3 yıl
Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor) Bedelsiz 3 yıl
Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği) Bedelsiz 2 yıl
Alan Carius (St. Polten) Bedelsiz 2 yıl
Florent Hadergjonaj (Huddersfield) 3 yıl
Gilbert Koomson (Brann) 3 yıl
Erdem Canpolat (Schalke 04 II) 3 yıl
Julian Jeanvier (Brentford) Kiralık
Armİn Hodzic (Fehervar) Kiralık
Olivier Veigneau (Le Mans)
Ricardo Quaresma (Vitoria Guimaeres)
Mame Thiam (Fenerbahçe)
Fatih Öztürk (Galatasaray)
İlhan Depe (Kayserispor)
Yılmaz Daler (Zonguldak Kömürspor)
Jorge Fernandes (Kiralık sözleşmesi bitti)
Dieumerci Ndongala (Kiralık sözleşmesi bitti)
Yassine Meriah (Kiralık sözleşmesi bitti)
Murat Berk Çolak (Silivrispor) Kiralık
Ahmet Hakan Demirli (Kiralık)
Furkan Çetinkaya (Kiralık)
Murat Can Yıldız (Kiralık)
Onur Ural (Kiralık)
Berk Çetin (Kiralık)