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Spor

İşte Kasımpaşa'nın transfer bilançosu

Transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Kasımpaşa, 15 futbolcuyla da yollarını ayırdı.

DHA06 Ekim 2020 Salı 13:37 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 13:37
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, transfer döneminde 11 oyuncuyu renklerine bağlarken, 15 isimle de yollarını ayırdı.

Takımın transfer bilançosu şöyle;

GELENLER

Kevin Varga (Debrecen) 850 bin Euro 3 yıl

Yasin Dülger (Boluspor) Bedelsiz 3 yıl

Ertuğrul Taşkıran (Konyaspor) Bedelsiz 3 yıl

Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor) Bedelsiz 3 yıl

Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği) Bedelsiz 2 yıl

Alan Carius (St. Polten) Bedelsiz 2 yıl

Florent Hadergjonaj (Huddersfield) 3 yıl

Gilbert Koomson (Brann) 3 yıl

Erdem Canpolat (Schalke 04 II) 3 yıl

Julian Jeanvier (Brentford) Kiralık

Armİn Hodzic (Fehervar) Kiralık

GİDENLER:

Olivier Veigneau (Le Mans)

Ricardo Quaresma (Vitoria Guimaeres)

Mame Thiam (Fenerbahçe)

Fatih Öztürk (Galatasaray)

İlhan Depe (Kayserispor)

Yılmaz Daler (Zonguldak Kömürspor)

Jorge Fernandes (Kiralık sözleşmesi bitti)

Dieumerci Ndongala (Kiralık sözleşmesi bitti)

Yassine Meriah (Kiralık sözleşmesi bitti)

KİRALIK OLARAK GİDENLER

Murat Berk Çolak (Silivrispor) Kiralık

Ahmet Hakan Demirli (Kiralık)

Furkan Çetinkaya (Kiralık)

Murat Can Yıldız (Kiralık)

Onur Ural (Kiralık)

Berk Çetin (Kiralık)

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