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Spor

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan lider Galatasaray, transfer konularında da harekete geçmiş durumda. İç transferde Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme yapmak isteyen Galatasaray, genç oyuncunun maaşını yüksletecek.

Akşam10 Nisan 2023 Pazartesi 09:28 - Güncelleme:
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı!
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Tamamen şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray, bir yandan da iç ve dış transfer konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Lig ve kupada bu sezon gösterdiği başarılı grafikle beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu, sözleşmesinin yenilenmesini yönetimden talep etmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor.

Sarı-kırmızılı Yönetimin, sezon sonunda Kerem'in sözleşmesinde gereken İyileştirmeyi yapması planlanıyor.

İŞTE YENİ MAAŞI

2021 yılının Aralık ayında zamlı mukaveleye imza atan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon yıllık 8 milyon TL kazanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşme ile birlikte yıllık 20 milyon liraya yakın bir ücret kazanması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar'ın, imzalanacak yeni mukaveleye bir çıkış maddesi de koyacağı bildiriliyor. Bu konuda da ayrıca görüşmeler devam ediyor. Kerem, 2020 yılının Eylül ayında 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in G.Saray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİ

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu birçok Avrupa takımı takip ediyor. Almanya, İspanya ve İtalya'dan bazı takımlar genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan gelen 15 milyon euroluk teklif G.Saray yönetimi tarafından kabul edilmemişti. İtalyan ekibi Napoli de Kerem ile ilgilenen kulüplerin başında geliyor.

ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİ

Şampiyonluğa kilitlenen Kerem ise transfer konusunu geri plana atmış durumda. Bu sezon G.Saray formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıkan Kerem; 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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