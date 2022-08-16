İşte Konferans Ligi'nde play off turu ilk maçlarının programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp ile karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maçlar, 17-18 Ağustos, rövanş maçları ise 23-25 Ağustos'ta oynanacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise Avrupa'ya veda edecek.

Play-off turunda ilk karşılaşmaların programı şöyle:

Çarşamba:

19.45 Djurgardens (İsveç) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Perşembe:

19.00 Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya)

20.00 RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda)

20.00 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre)

20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa)

20.00 Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika)

20.00 Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç)

20.00 Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya)

20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

20.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)

21.15 Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg)

21.30 FCSB (Romanya) - Viking (Norveç)

21.30 Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan)

21.45 Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)

21.45 West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka)

22.00 Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda)

22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz)