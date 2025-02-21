İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4104
  • EURO
    38,1733
  • ALTIN
    3430.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri
Spor

İşte Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

UEFA Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmalar 6-13 Mart tarihlerinde oynanacakken, tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. İşte detaylar...

IHA21 Şubat 2025 Cuma 16:40 - Güncelleme:
İşte Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs'ta Polonya'nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

Molde - Legia Varşova

Celje - Lugano

Pafos - Djurgardens

Panathinaikos - Fiorentina

Borac - Rapid Wien

Real Betis - Vitoria Guimaraes

Kopenhag - Chelsea

  • konferans ligi
  • kura çekimi
  • uefa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.