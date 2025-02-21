İşte Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs'ta Polonya'nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

Molde - Legia Varşova

Celje - Lugano

Pafos - Djurgardens

Panathinaikos - Fiorentina

Borac - Rapid Wien

Real Betis - Vitoria Guimaraes

Kopenhag - Chelsea