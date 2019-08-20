İşte Kostas Mitroglou'nun yeni adresi
Fatih Terim tarafından gözden çıkarılan Kostas Mitroglou, Fransa’ya geri dönüyor.
Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan ve İstanbul’daki eşyalarını toplayan Yunan golcü, Fransız ekibi Nantes ile sözleşme imzalayacak.
(Güneş)
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