Kulüpler Birliği ile Federasyon arasındaki gerginlik; Halil Umut Meler olayı sonrası yaşanan tartışmaların ardından tavan yapmış durumda. Süper Lig ekipleri, Ahmet İbanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Merkez Hakem Kurulu'nun performansından memnun değil. İngiliz modelini örnek gösteren Kulüpler Birliği, yeni yapılacak MHK yapılanmasının içerisinde bir temsilci bulundurmayı planlıyor. İngiltere'de her ligin bir hakem kurulu bulunuyor. Kurulların içerisinde kulüplerin belirlediği temsilci de yer alıyor. Takımların belirlediği kişiler hakem atamalarına dahil olmuyor. Ancak kurulun tüm işleyişini yakından kontrol ediyor.

ATAMALARA BİR ETKİSİ YOK

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu; Kulüpler Birliği'nin bu isteğine pek sıcak bakmıyor. TFF, daha çok Alman modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hakem atamalarını; Almanya Futbol Federasyonu ile Bundesliga'nın 2022 yılında ortaklaşa kurduğu Hakem A.Ş.'de uzman insanlardan oluşan yönetim yapıyor. Almanya'da kulüplerin hakem şubeleri, bölge ve eyalet federasyonları ile hakemlerin yetişmesini sağlıyor. Alt lig ve çocuk liglerinde ise atamaları eyalet ve bölge federasyonları yapıyor. Bu atamalarda kulüplerin hiçbir etkisi yok.

BAŞKANIN İSTİFASI İSTENİYOR

Süper Lig ekiplerinin bazıları, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de istifa etmesini istiyor. Bu konuda Kulüpler Birliği toplantılara devam ediyor. 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa maçı sonrası bu konuda net bir kararın alınması bekleniyor. Son dönemde tribünlerde istifa etmesi de istenen Büyükekşi ise görevine devam etmek istiyor. Başkan Büyükekşi'nin yakın zamanda bir basın toplantısı yaparak gündem ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.