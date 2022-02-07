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Spor

İşte kupada son 16 turunun hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 14:47 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:47
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu program ve hakemleri şu şekilde:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Fırat Aydınus)

17.30 Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor (Ali Şansalan)

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor (Arda Kardeşler)

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor (Volkan Bayarslan)

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor (Mert Güzenge)

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)

20.30 Beşiktaş - Göztepe (Yasin Kol)

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