İşte ligde 2. haftanın programı...

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:
TRENDYOL SÜPER LİG
Bugün:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yarın:
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor (RHG Enertürk Enerji)
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor (Kalyon)
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Tüpraş)
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek
TRENDYOL 1. LİG
Bugün:
21.00 Pendikspor-Kocaelispor (Pendik)
Yarın:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)
19.15 Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazar:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Adanaspor (Aktepe)
19.15 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.15 Ahlatcı Çorum FK-Fatih Karagümrük (Çorum Şehir)
21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor (11 Nisan)
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor (Diyarbakır)
Not: Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.