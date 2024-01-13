İşte Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe'deki son durumu

Fenerbahçe'de Joshua King'e talipler çıkması, Lincoln Henrique'yi umutlandırabilir....

Brezilyalı yıldız, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında TFF'ye bildirilen kadroda yer almamıştı.

Lincoln, yaklaşık 1 aydır takımla çalışırken, performansıyla İsmail Kartal'ın beğenisini kazandı. Ancak başarılı oyuncunun önündeki en büyük engel olarak yabancı kontenjanının dolu olması görülüyordu.

TADIC İLE REKABETE GİREBİLİR

Joshua King'e talipler çıkması, Lincoln'ü umutlandırabilir. Norveçli futbolcunun satılması halinde İsmail Kartal'ın sol kanatta Brezilyalı öğrencisini Tadic'le rekabete sokmayı düşündüğü öğrenildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı.