İşte Livakovic'in Fenerbahçe karnesi

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 8'de 8 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, sarı lacivertli takımın kalecisi Dominik Livakovic de performansı ve istatistikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

LIVAKOVIC 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Yaz transfer döneminde zorlu bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Livakovic, forma giydiği son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapadı. Hırvat file bekçisi Alanyaspor, Başakşehir ve Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol yemedi.

6 MAÇTA 3 GOL YEDİ

Fenerbahçe kariyerine Antalyaspor maçıyla başlayan ve bu karşılaşmada 2 kez topu filelerinde gören 28 yaşındaki eldiven, bu müsabakadan sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland maçında da 1 gol yemişti.

LIVAKOVIC'İN KARNESİ

O maçın ardından 15 günde 4 Süper Lig maçına çıkan Dominik Livakovic kalesine adeta duvar ördü. Livakovic'in gol yemediği maçların skorları şöyle:

-Alanyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

-Fenerbahçe 4 - 0 Başakşehir

-Fenerbahçe 5 - 0 Rizespor

-Kasımpaşa 0 - 2 Fenerbahçe