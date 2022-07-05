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Spor

İşte Liverpool'dan ayrılan Divock Origi'nin yeni takımı

Liverpool ile sözleşmesi biten Belçikalı golcü Divock Origi, İtalyan devi Milan'a transfer oldu.

AA5 Temmuz 2022 Salı 17:45 - Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Belçikalı golcü futbolcu Divock Origi'yi transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milan, Liverpool ile sözleşmesi biten Belçikalı oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Kariyerinde KRC Genk, LOSC Lille, Wolfsburg ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Origi, dört sene top koşturduğu Liverpool ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 İngiltere Premier Lig, 1 İngiltere Federasyon Kupası ve 1 de İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

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