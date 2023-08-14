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Spor

İşte maliyeti! Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı

Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Alex-Oxlade Chamberlain ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
İşte maliyeti! Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı
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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. "

ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN KİMDİR?

Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

6 yıl formasını giydiği Liverpool'dan ayrılan Chamberlain, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.

29 yaşındaki İngiliz yıldız, birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

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