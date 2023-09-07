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Spor

İşte maliyeti! Fredrik Midtsjö, resmen Pendikspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. İstanbul ekibi, Fredrik Midtsjö için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

7 Eylül 2023 Perşembe 20:45 - Güncelleme:
İşte maliyeti! Fredrik Midtsjö, resmen Pendikspor'da
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Galatasaray, Norveçli oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer için Pendikspor'un 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA;

"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."

GALATASARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fredrik Midtsjö'ye veda etti.

İşte o paylaşım;

Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø'ye teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!

PENDİKSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Fredrik Midtsjö Pendikspor'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı." ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 27 resmi maça çıkan Fredrik Midtsjö, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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