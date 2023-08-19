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Spor

İşte maliyeti! Hakim Ziyech, resmen Galatasaray'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekibin KAP'a yaptığı duyuruda, 'Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
İşte maliyeti! Hakim Ziyech, resmen Galatasaray'da!
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Galatasaray, Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

HAKIM ZIYECH'TEN İLK AÇIKLAMALAR

"Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayacağım için çok gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Bu kulübün tarihinde başarılı olan diğer oyuncular gibi ben de iz bırakmak istiyorum."

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