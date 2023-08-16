Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "
İşte Beşiktaş'ın Milot Rashica paylaşımı;
İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023
Hoş geldin Ｒａｓｈｉｃａ �� pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3