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Spor

İşte maliyeti! Milot Rashica, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Norwich'den Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Kosovalı yıldız oyuncuyla 4 sezonluk anlaşmaya vardı.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:15 - Güncelleme:
İşte maliyeti! Milot Rashica, resmen Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da geçiren ve bonservisi Norwich City'de bulunan Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. "

İşte Beşiktaş'ın Milot Rashica paylaşımı;

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