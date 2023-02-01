İşte Manchester City'nin Arda Güler raporu

Arda Güler'i Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında izleyen Manchester City scoutu raporunda, genç yıldızıyla ilgili övgü dolu açıklamalar yer aldı.

MANCHESTER CITY SCOUTUNDAN ARDA GÜLER RAPORU

Manchester City'den gelen bir yetkili, Ülker Stadı'nda kupadaki Çaykur Rizespor ve ligdeki Kasımpaşa mücadelelerini izledi. Ardından Arda'yla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak İngiltere'ye gönderdi.

"SÜPERSTAR OLMA YOLUNDA"

Raporda, Fenerbahçe'nin genç yıldızıyla ilgili övgü dolu açıklamalar yer aldı. Buna göre Arda Güler'in süperstar olma potansiyeli taşıdığı belirtildi. Oyuncunun henüz 17 yaşında olmasına rağmen sahada kendisine güvenli bir şekilde yer aldığı ve sorumluluk üstlenmekten kaçınmadığı vurgulandı.

"TEMPOSU ARTMALI"

Ayrıca Arda'nın oyunu okuma ve hızlı düşünme konusundaki başarısı ile yüksek teknik kapasitesine dikkat çekilerek, "Gelişime son derece açık bir oyuncu" denildi. Manchester City'li gözlemci, 17 yaşındaki futbolcunun fiziken güçlenmesi ve oyun içinde temposunun artması gerektiğini de belirtti.

ARDA GÜLER İÇİN CITY - PSG KAPIŞMASI

İngiliz devinin, bu olumlu rapor sonrasında Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer taraftan PSG'nin de 17 yaşındaki oyuncu için çok istekli olması, pazarlığın kızışmasını sağlayabilir.