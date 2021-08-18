18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:21

GZT Giresunspor-Galatasaray maçının 60. dakikası oynanırken, sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Galatasaray'ın savunmacısı Marcao, görev bölgesinden koşarak takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidip önce kafa attı. Brezilyalı oyuncu, daha sonra savunma pozisyonu alan Kerem'e üç kez yumruk salladı. Yumruklar Kerem'in omzuna isabet etti. Marcao bu olay sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Herkes bu skandalın nedenini sorgulamaya başladı. İşte yaşanan ilginç olayın perde arkası:

İKİ KERE "KAPA ÇENENİ" DEDİ

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, Giresun maçının genelinde Kerem Aktürkoğlu'nu pozisyon hatası yaptığı konusunda sık sık uyardı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Brezilyalı savunma oyuncusu, Kerem'e "Dikkat et adamını kaçırıyorsun" uyarısında bulundu. Bu uyarı sonrası Kerem, Marcao'ya 2 kere "shut up" (Kapa çeneni) diyerek sus işareti yaptı. Bu hareket sonrası Brezilyalı savunmacı bölgesinden koşarak genç oyuncunun yanına gitti ve bu skandal hareketleri yaptı. Marcao'nun idmanlarda Kerem'e bu tür sert uyarılar yaptığı da öğrenildi.

MARCAO ANTRENMANA ÇIKMADI

Marcao dünkü idmana da çıkmadı. Avrupa'da PSV ve St. Johnstone maçlarında toplam 3 sarı kart gören Brezilyalı savunmacı, Randers ile Danimarka'da oynanacak play-off ilk maçında cezalı durumda. Bu nedenle Marcao bugün takımla birlikte Danimarka'ya gitmeyecek.

Marco, Galatasaray'dan bu sezon 900 bin euro yıllık ücret alıyor. Mayıs ayında Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2 yıl uzatılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon 1.3 milyon euro garanti ücret alacak.

Öte yandan Marcao'nun İtalya'dan bir takımdan teklif aldığı ve gitmek istediği belirtildi.

OTOBÜSE ALINMADI UÇAKTA DA YALNIZ OTURTULDU

Soyunma odasına alınmayan Marcao, 3 kulüp yetkisiyle takımdan önce havalimanına ulaştırıldı. Uçakta ise kafileden ayrı oturdu. Brezilyalı oyuncu İstanbul'a geldikten sonra da takım otobüsünde yer almadı.

GZT Giresunspor- Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun skandal hareketinden sonra ilginç gelişmeler yaşandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrasında Brezilyalı savunmacıyı soyunma odasına almadı. 25 yaşındaki oyuncu, beraberindeki 3 kulüp yetkilisiyle birlikte takımdan önce havalimanına ulaştırıldı. Maç bittiğinde soyunma odasında hiçbir oyuncu Marcao ile karşılaşmadı. Havalimanına takımdan ayrı gittiği için dolayısıyla takım otobüsünde de yer almadı. Uçakta ise kafileden ayrı oturdu. Marcao Galatasaray, İstanbul'a geldikten sonra da takım otobüsünde yer almadı. Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

BAŞKANLA 20 DAKİKALIK ZİRVE

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maç sonrası soyunma odasında Fatih Terim ile 20 dakikalık mini bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Elmas, yaşananları Terim ile sıcağı sıcağına görüşerek konu hakkında bilgi aldı. Fatih Terim bu toplantı da Başkan Elmas'tan hemen kararın verilmemesini istedi. Fatih Terim yaklaşık 20 dakika süren bu görüşme sebebiyle maç sonu yapılan yayıncı kuruluş röportajına geç katıldı.

KEREM'E DESTEK BÜYÜK

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray logosu paylaştı. Kerem'in paylaşımına takım arkadaşlarından büyük destek geldi.

Öte yandan Marcao'nun eşi yaptığı paylaşımda "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder." ifadelerini kullandı.

"GO HOME MARCAO"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı Marcao'nun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. Olay sonrası yaklaşık 100 bin yorum yapıldı. Taraftarlar Marcao'ya binlerce "Go home Marcao" mesajı atarak Brezilyalı oyuncuya çok sert tepki gösterdi. Bazı Galatasaray taraftarların da genç stopere destek çıktığı görüldü.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Kerem ile Marcao arasında yaşanan olay Brezilya oyuncunun başka bir vukuatını da akıllara getirdi. Marcao, Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Halil Dervişoğlu'na tokat atmıştı. O karşılaşma yarıda kalmıştı. Ancak yaşanan olaylar iki taraf tarafından da yalanlanmıştı.

MARCAO'DAN ÖZÜR GELDİ: BEDELİNİ BEN ÖDEMELİYİM

Marcao yaşanan olay sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda bir gençtim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak canımı acıtıyor. Haklı olduğumu düşündüğüm bir olayda öfkeme yenik düştüm. Başta Fatih Terim olmak üzere tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum. Kerem'in anne ve babasının elini öperek af diliyorum. Kardeşim Kerem'den de özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi, beni istemiyor olmanızı anlayabilirim. Hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın."

Akşam