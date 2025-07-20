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Spor

İşte Marcus Rashford'ın yeni adresi

Katalan devi Barcelona, Manchester United'ın gözden çıkardığı 27 yaşındaki yıldız oyuncu Marcus Rashford için hamle yapmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 10:41 - Güncelleme:
İşte Marcus Rashford'ın yeni adresi
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Fenerbahçe ile de anılan Manchester United yıldızı Marcus Rashford'ın yeni takımı açıklandı.

The Athletic'in haberine göre Barcelona, Kırmızı Şeytanlar'ın gözden çıkardığı Rashford için bir hamle yapmaya çok yakın ve aracılar vasıtasıyla İngiliz devlerine bir kiralama teklifi gönderdiği bildirildi. United'ın gelecek sezon satın alma opsiyonunu da içeren bu hamleyi kabul etmesi muhtemel.

Haberde menajer Hansi Flick'in İngiliz forvetle görüştüğü ve kulübe gelişini onayladığı da belirtiliyor. Barcelona'nın sol tarafta görev yapabilecek yeni bir hücum oyuncusu arayışında olması, Rashford'ı İspanyol şampiyonu için cazip bir seçenek haline getiriyor. Kiralama seçeneği, halen zor bir mali durumdan geçen Katalan ekibine de mükemmel bir şekilde uyuyor.

Rashford, Ruben Amorim'in kulübün başına geçmesinden kısa bir süre sonra United'da gözden düştü. Ocak ayında kısa süreli bir kiralık anlaşmasıyla Aston Villa'ya gönderilen Rashford, Unai Emery'nin takımında 17 maça çıktı ve kariyerini yeniden rayına oturttu.

Rashford'ın transferinin kesinleşmesiyle birlikte Amorim şimdi Jadon Sancho, Antony ve Alejandro Garnacho gibi kadro dışı kalan oyuncuları elden çıkarmayı umacak

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