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Spor

İşte Mauro Icardi gerçeği! Milli arada tedavi olacak

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performans ile dikkat çeken başarılı golcü Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sakatlığına rağmen sahada yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sabah25 Eylül 2023 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
İşte Mauro Icardi gerçeği! Milli arada tedavi olacak
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Galatasaray'ın gol silahı Mauro Icardi rakiplerini boş geçmezken ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim oldu. Ancak Arjantinli yıldızın bu performansını sert bir sakatlığa rağmen başardığı ortaya çıktı.

AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve Gaziantep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.

MİLLİ ARADA TEDAVİ OLACAK

Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 8 gol 1 asist kaydetti.

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