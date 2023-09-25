Galatasaray'ın gol silahı Mauro Icardi rakiplerini boş geçmezken ilk 11'de sahaya çıktığı son 12 lig maçının tamamında gol bulup ligde bunu başaran ilk isim oldu. Ancak Arjantinli yıldızın bu performansını sert bir sakatlığa rağmen başardığı ortaya çıktı.

AYAK BİLEĞİNDEKİ AĞRILARA RAĞMEN SAHAYA ÇIKTI

Ayak bileğindeki ağrılara rağmen her maçta sahaya çıkan oyuncunun, Molde ve Gaziantep maçında sakatlık yaşasa da takımdan ayrı kalmak istemediği öğrenildi.

MİLLİ ARADA TEDAVİ OLACAK

Tangocu'ya ekim ayında oynanacak milli arada hem fazladan izin verilecek hem de iyileşme programı uygulanacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 8 gol 1 asist kaydetti.