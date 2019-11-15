AKŞAM

Juventus, Milan’a Gigi Donnarumma ile Merih Demiral ya da Daniele Rugani takası teklif etti. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Milan'ın yetenekli Türk oyunculara olumlu yaklaştığını ve bu takasın gerçekleşebileceği iddia edildi.

Donnarumma'nın yıllık 6 milyon Euro olan maaşının artırılmasını talep ettiği Milan'ın ise bu öneriye sıcak bakmadığı belirtilen haberde Juventus'un bu kozu kullanarak genç kaleciyi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Wojciech Szczesny'nin 2021 yılında bitecek kontratı sebebiyle Juventus'un Donnarumma transferini bitirmeye istekli odluğu ve Merih Demiral'ın takasta Milan'a önerileceği belirtildi.