İşte Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı bırakma nedeni

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Sun Sport'a dikkat çeken bir röportaj verdi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız futbolcunun medyaya pek yansımayan yönlerini anlattı.

Mesut Özil'in hayırseverliğini, ailesine bağlılığını, Alman Milli Takımı'nı bırakma sebebi ve Arsenal'deki geleceği hakkında Sun Sport'a röportaj veren Erkut Söğüt, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"1000 ÇOCUĞUN HAYATINI DEĞİŞTİRELİM"

Mesut Özil'in kendini hayır işlerine adadığını belirten menajeri Erkut Söğüt, Sun Sport'a verdiği röportajda şunları anlattı.

"Mesut, geçen yıl düzenlenen Dünya Kupası sırasında bana daha büyük hayır işleri yapmak istediğini söyledi. "1000 çocuğun hayatını değiştirelim" dedi. "Bu size milyonlara mal olacak" dedim. "Paramı şimdi paylaşmazsam ne zaman ve kiminle paylaşacağım" diye yanıt verdi. Mesut çok fakir bir aileye sahipti. Annesi günde iki temizlik işine gidiyordu. Yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Bana, "Erkut, ben çok kazanıyorum ve hepsini kendime harcayamam. Bu yüzden daha fazla yardım yapabilirim" dedi.

Mesut, "Bir futbolcu olarak şanslıyım ve ayrıcalıklı bir mevkideyim. Amine ve ben ihtiyacı olan 1000 çocuğun ameliyat masraflarını karşılayacağız" dedi. Düğün gününde ayrıca 16 mülteci kampına ve Türkiye ile Suriye'deki sığınmacılara yardım etti. Toplamda 100.000 insana yemek verdi. O gün, Mesut'a çok pahalıya mal oldu ama bu onun için büyük bir tutkuydu. 2014 Dünya Kupası'nda elde ettiği 240 bin pound geliri de Brezilyalı 23 hasta çocuğun ameliyatı için bağışlamıştı.

Geçen ay Mesut Özil, anne babasının Türkiye'deki doğum yeri olan Devrek'e gitti ve burada 5 katlı bir futbol akademisi inşasına başladı.

Mesut çocuklara yardım etmeyi çok seviyor. Kanser hastası olan bir çocukla iyi arkadaş olmuştu. Trajik şekilde Charlie 7 ay önce hayatını kaybedince Mesut bundan çok etkilendi.

Mesut Özil'in annesi Gülizar Özil, yıldız futbolcunun evinin duvarına astığı mektup;

Mesut, unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin."

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI NEDEN BIRAKTI?

Erkut Söğüt, Mesut'un Alman Milli Takımı'nı bırakmasının asıl nedenini ise şöyle açıkladı:

"Mesut, 10 yıl boyunca Almanya'daki göçmen çocukların eğitimi için para ödemesine rağmen planlı bir şekilde eski okul müdürü tarafından etkinliğe çağrılmadı. Bunun üzerine Milli Takımı bırakmaya karar verdi. "Kendi okulumda bile hoş karşılanmayacaksam milli formayı nasıl giyebilirim?" dedi.

Mesut, kendisinden yardım isteyene karşılık verir. Almanya'da çocukluk arkadaşı olan 7 kişiye iş verdi. Düsseldorf'ta onun için çalışıyorlar.

Hayır işleri ona milyonlara mal oluyor ama milyonlarca kazanıyor ve bunu paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Bu derecede yardım yapan başka bir futbolcu bilmiyorum. Bununla ilgili övünmek de istemiyor.