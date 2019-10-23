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İşte Mete Kalkavan'ın derbi karnesi

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçta görev yapacak Mete Kalkavan, kariyerindeki 8. derbisine çıkacak. 1.5 yıl sonra yeniden bir derbiye atanan Kalkavan'ın yönettiği son derbi olaylı geçmişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta yapılacak derbiye Mete Kalkavan'ı atadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundan bu yana hakemlik yapan Kalkavan, daha önce 7 derbi yönetti.

Yönettiği son derbi olaylı geçmişti

Mete Kalkavan'ın yönettiği son derbi ise olaylı geçmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan yarı final rövanş maçı yarıda kaldı.

O dönem siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş, atılan yabancı maddenin başına isabet etmesi nedeniyle hastaneye götürülmüştü.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, çıkan saha olayları nedeniyle maçı 57. dakikada tatil etti. TFF, karşılaşmanın kaldığı yerden seyircisiz oynanamasına karar verdi.

Beşiktaş, bu kararı protesto etmek amacıyla sahaya çıkmadı. Bunun üzerine Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edilirken, Beşiktaş bir sezon kupadan men edildi.

Kalkavan, böylece olaylı maçın ardından 1,5 yıl sonra yeniden derbide görevlendirildi.

İstanbul bölgesi hakemi olan Kalkavan, kariyerindeki ilk derbiye ise 3 Mart 2013'te çıktı. Söz konusu maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

İki takım arasındaki 4. maçı

Mete Kalkavan, daha önce 3 kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Bu maçların 2'sini Beşiktaş kazandı.

Galatasaray da bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştığı 2015-2016 sezonunda Galatasaray'ı sahasında 2-1, deplasmanda da 1-0 mağlup etti.

Galatasaray ise 13 Ağustos 2016'da yapılan Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda yenerek kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan Mete Kalkavan, bu sezon 8 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 maç yönetti.

Kalkavan'ın düdük çaldığı maçlarda Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor 1-1, Trabzonspor ile Gençlerbirliği de 2-2 berabere kaldı.

(AA)

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