İşte Mourinho’nun Manchester United'a maliyeti

TM Dijital Haber Merkezi

İngiltere Premier Ligi’nin Manchester United takımını çalıştırdığı dönemde Liverpool’a karşı 3-1 kaybedilen maçın ardından görevine son verilen Jose Mourinho ve ekibinin kovulmasının takıma olan maliyetinin 25 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın kovulmasının takıma olan maliyetinin yanı sıra son iki çeyreğe ilişkin finansal durum raporu da hazırlayan Manchester United, bu sezon 787,5 ila 806,7 milyon dolar arasında gelir beklendiğini açıkladı.

TELEVİZYON YORUMCUSU OLACAK

İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, Jose Mourinho’nun Rusya’da televizyon programına katılarak yorumculuk yapacağı iddiasını gündeme getirmişti.