İşte Mourinho’nun Manchester United'a maliyeti
Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve ekibinin Manchester United’dan kovulmasının 25 milyon dolara mal olduğu ortaya çıktı.
TM Dijital Haber Merkezi
İngiltere Premier Ligi’nin Manchester United takımını çalıştırdığı dönemde Liverpool’a karşı 3-1 kaybedilen maçın ardından görevine son verilen Jose Mourinho ve ekibinin kovulmasının takıma olan maliyetinin 25 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.
Portekizli teknik adamın kovulmasının takıma olan maliyetinin yanı sıra son iki çeyreğe ilişkin finansal durum raporu da hazırlayan Manchester United, bu sezon 787,5 ila 806,7 milyon dolar arasında gelir beklendiğini açıkladı.
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İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, Jose Mourinho’nun Rusya’da televizyon programına katılarak yorumculuk yapacağı iddiasını gündeme getirmişti.
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