İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3251
  • 6,0103
  • 223.27
  • 102.120
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İşte Mourinho’nun Manchester United'a maliyeti

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve ekibinin Manchester United’dan kovulmasının 25 milyon dolara mal olduğu ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
İngiltere Premier Ligi’nin Manchester United takımını çalıştırdığı dönemde Liverpool’a karşı 3-1 kaybedilen maçın ardından görevine son verilen Jose Mourinho ve ekibinin kovulmasının takıma olan maliyetinin 25 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.
 
Portekizli teknik adamın kovulmasının takıma olan maliyetinin yanı sıra son iki çeyreğe ilişkin finansal durum raporu da hazırlayan Manchester United, bu sezon 787,5 ila 806,7 milyon dolar arasında gelir beklendiğini açıkladı.
 
TELEVİZYON YORUMCUSU OLACAK
 
İngiliz basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, Jose Mourinho’nun Rusya’da televizyon programına katılarak yorumculuk yapacağı iddiasını gündeme getirmişti.
 

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

8 bin 400 kişiyi gözaltına alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor

İYİ Parti'de deprem: Peş peşe istifa haberleri geliyor

Çarpıcı açıklama: Türkiye acil krizlerde model ülke

Çarpıcı açıklama: Türkiye acil krizlerde model ülke

KKTC alarma geçti: Rum sınırına ekipler gönderildi

KKTC alarma geçti: Rum sınırına ekipler gönderildi

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye’den büyük başarı: İlk 5’teyiz

Türkiye’den büyük başarı: İlk 5’teyiz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

Teslim olan teröristten kan donduran ifadeler

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA