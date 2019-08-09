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İşte Nicolas Isimat-Mirin'in yeni adresi

Beşiktaş, gözden çıkardığı Nicolas Isimat-Mirin'i Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e kiralıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Victor Ruiz'in tarnsferinin ardından gözden çıkarılan Nicolas Isimat-Mirin, Ligue 1 ekiplerinden Amiens ile temaslarını sıklaştırdı.

L'Equipe'in haberine göre son olarak Gael Kakuta'yı kadrosuna katan Amiens, Beşiktaş'tan Mirin'in transferine yoğunlaştı.

27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtilen Amiens'in, transferde son pürüzleri gidermeye çalıştığı da kaydedildi.

ABDULLAH AVCI: "MIRIN'İN TALİBİ VAR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da düzenlenen basın toplantısında Mirin ile yolların ayrılabileceğinin sinyallerini vermiş ve, "Mirin ve Roco ile burada tanıştık. Taliplisi olan Mirin gibi oyuncular için ise bir tasarrufumuz olabilir" demişti.

Beşiktaş'a geçtiğimiz devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız oyuncu, 14 Süper Lig mücadelesinde oynamış ancak beklentilerin altında kalmıştı.

(Sporx)

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