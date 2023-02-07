İşte Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyeti

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferinde son aşamaya geldi. Sarı kırmızılı kulübün, İtalyan oyuncu ve Roma ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

20+3 MİLYON AVROLUK TEKLİF

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; transferin detayları da kesinleşti. Galatasaray, Roma'ya 20 milyon avro bonservis ve 3 milyon avro bonus teklif etti. Sarı kırmızılı kulübün ödemeyi 5 yılda yapacağı belirtildi.

GALATASARAY ZANIOLO İÇİN ÖZEL UÇAK HAZIRLADI

İtalyan kulübünün ise Fenerbahçe'den gelen teklifi baskı unsuru olarak kullandığı ve Galatasaray'dan teklifini biraz daha arttırmasını istediği ileri sürülse de anlaşmanın an meselesi olduğu ifade ediliyor. Öyle ki Galatasaray, Zaniolo'nun İstanbul'a gelmesi için özel uçak bile tahsis etti. İtalyan futbolcunun bugün yola çıkması ihtimal dahilinde.

YILLIK 3.5 MİLYON AVRO KAZANACAK

4.5 yıllık anlaşmaya varılan 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 3.5 milyon avro ve bonus verileceği öğrenildi.

35 MİLYON AVROLUK SERBEST KALMA MADDESİ

Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon avroluk bir serbest kalma maddesinin de yer alacağı belirtildi. Bu maddenin sadece bir İtalyan takımı için ilave edildiği ve belirli tarihler arasını kapsadığı ileri sürüldü.

Star Gazetesi