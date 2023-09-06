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Spor

İşte o isimler! 2023 Ballon d'Or adayları belli oldu

Futbolun en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu. Listede Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae de yer aldı.

6 Eylül 2023 Çarşamba 22:14 - Güncelleme:
İşte o isimler! 2023 Ballon d'Or adayları belli oldu
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Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belli oldu.

MESSI VAR, RONALDO 18 YIL SONRA YOK

Lionel Messi'nin yer aldığı listede Cristiano Ronaldo 18 yıl aradan sonra kendisine yer bulamadı.

KIM MIN-JAE DE LİSTEDE

Öte yandan 30 kişilik listede Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-jae de kendisine yer buldu.

İşte 2023 Ballon d'Or adayları:

Kim Min-jae, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andre Onana, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha, Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolo Barella, Erling Haaland, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, İlkay Gündoğan, Vinicius Jr., Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Antonie Griezmann, Robert Lewandowski, Luka Modric, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Harry Kane.

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