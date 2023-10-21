İşte Okan Buruk'un derbi karnesi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk sekizinci derbisine çıkacak. İşte Buruk'un derbi performansı...

TEK MAĞLUBİYETİ VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 8. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbiden sadece 1 kez mağlup ayrıldı.

İŞTE DERBİ SONUÇLARI

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerken, Beşiktaş'a karşı ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca Trabzonspor ile çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

ETKİLİ OYUNU DİKKAT ÇEKTİ

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'yi iki maçta da 3-0 mağlup ederek rakibine büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş'ı Ali Sami Yen'de etkili bir oyunla mağlup eden Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'de 3-1 kaybederek tek derbi mağlubiyetini yaşadı.

BURUK'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

İŞTE DERBİ MAÇLAR VE SONUÇLARI

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Beşiktaş 3-1 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Galatasaray 2-0 Trabzonspor