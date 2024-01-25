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Spor

İşte Okan Buruk'un forvet tercihi

Galatasaray'da İstanbulspor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk, forvetteki tercihini belirledi.

Sabah25 Ocak 2024 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
İşte Okan Buruk'un forvet tercihi
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Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da kazanan kadro İstanbulspor maçında bozulmayacak. Forvette yine Zaha görev yapacak ve fizik olarak henüz hazır hale gelmeyen Icardi yedek soyunacak.

Trabzon'da 2 gol, 1 asistle şov yapan Fildişi Sahilli yıldız, takımın gol silahı olacak. Sol bekte Kaan Ayhan ve sağ açıkta Barış Alper oynamaya devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın 11'inde tek değişiklik olacak.

Sakat Abdülkerim'in yerine stoperde Davinson Sanchez görev alacak. Kart sınırındaki Sanchez, teknik heyet tarafından uyarıldı.

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