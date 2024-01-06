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Spor

İşte Okan Buruk'un Wilfried Zaha planı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile oynanacak maçta birçok oyuncusundan mahrum kalacak. Deneyimli çalıştırıcının bu maçtaki en büyük kozu Wilfried Zaha olacak.

6 Ocak 2024 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
İşte Okan Buruk'un Wilfried Zaha planı
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Galatasaray'ın yıldız ismi Wilfried Zaha, Konyaspor karşılaşmasında Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri olacak. Fildişili yıldız, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağırılmamıştı.

31 yaşındaki oyuncu konsantrasyonunu tamamen sarı-kırmızılı kulübe çevirmiş durumda. İdmanlarda hırsla çalışan Zaha heyecanla Konyaspor mücadelesini bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk onu bu maçta kullanmayı planlıyor.

ÖZEL PLAN HAZIR

Okan Buruk, teke tekte etkili bir oyuncu olan Wilfried Zaha'yı rahatlatacak planlar hazırladı. Başarılı çalıştırıcı, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun hızından ve çalım yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanabilmek için planlarını yaptı.

Onu rakip bek ile yalnız bırakacak senaryolar hazırladı. Zaha'nın hazırladığı pozisyonlardan gol veya goller bulmayı düşünüyor. Buruk, oyuncusuyla da konuşarak şut emri verdi.

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