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Spor

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'tan talebi

Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde bulunan Ole Gunnar Solskjaer siyah beyazlıların ona yaptığı teklifi beğenmedi ancak teklifte revizeler olursa yeniden masaya oturmayı planlıyor. İşte detaylar...

Türkiye25 Aralık 2023 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
İşte Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'tan talebi
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken Ole Gunnar Solskjaer ismi öne çıkan adaylardan biri konumunda. Son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik adam Beşiktaş'ın ilgisinden memnun olsa da 1,5 yıllık teklifi beğenmedi.

3 YILLIK TEKLİF BEKLİYOR

Uzun soluklu bir projede yer almak isteyen 50 yaşındaki çalıştırıcı, üç yıllık teklif bekliyor. Diğer adaylarla da görüşen yönetim, kısa sürede Solskjaer kararını netleştirecek.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ GETİRİYOR

Başkan Hasan Arat ve ekibi, Norveçli teknik adam Beşiktaş'ı proje olarak görmesinden etkilenmiş durumda. Birkaç gün içinde çok cazip bir gelişme olmadığı takdirde Solskjaer'le yeniden masaya oturulacak. Öte yandan İngiliz basını Solskjaer'in Beşiktaş'a imza atması durumunda Manchester'dan eski bir öğrencisini Beşiktaş'a getireceğini yazdı. Ancak kim olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

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