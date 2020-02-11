İşte ortaya çıkan rapor!

11.02.2020 09:44 - Güncelleme: 11.02.2020 09:57

Süper Lig’de pazartesi günü belki de bir ilk yaşandı. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir’den izin alarak, tartışmalı Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler.

HAKEMLERLE GÖRÜŞÜLDÜ

Hakemlerle de tek tek görüşen MHK Başkanı Zekeriya Alp, gerekli raporu hazırladıktan sonra Nihat Özdemir’le görüştü. Raporda, VAR kayıtları ve konuşmalarda, hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlanmadı.



VAR VE AVAR HAKEMLERİNE AĞIR CEZA

Bununla beraber raporda, Alanya’nın kazandığı ilk penaltı öncesi hakem Ümit Öztürk’ü görüntü izlemeye çağıran VAR Hakemi Serkan Tokat ve AVAR Hakemi Kemal Yılmaz kusurlu bulundu. Yine raporda, Tokat ve Yılmaz’ın, Alanyasporlu Mustafa’nın eline topun çarptığı pozisyonda Öztürk’ü görüntüyü izlemesi için davet etmesi gerektiği belirtildi. Bu raporun ışığında, VAR ve AVAR hakemlerine ağır ceza verileceği öğrenildi.



PEKTEMEK'İN POZİSYONUNDA VAR'A GİTMELİYDİ

MHK Başkanı Zekeriya Alp’in raporuna göre, 88’de Mustafa Pektemek’in eline top gelen bu pozisyonda VAR odası, hakemi görüntüleri izlemek için davet etmeliydi.

