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Spor

İşte Polonya'nın Dünya Kupası kadrosu

Polonya Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan kadrosu belli oldu.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
İşte Polonya'nın Dünya Kupası kadrosu
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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Polonya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Czeslaw Michniewicz, tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Polonya'nın 26 kişilik kadrosunu duyurdu.

C Grubu'nda Arjantin, Suudi Arabistan ve Meksika ile karşılaşacak Polonya'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

KALECİ: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia).

DEFANS: Jan Bednarek, Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Varşova), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma).

ORTA SAHA: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

FORVET: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte).

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