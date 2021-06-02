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Spor

İşte Premier Lig'de yılın futbolcusu adayları

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday isimler açıklandı.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 16:07
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İngiltere'de 2021 yılının en iyi oyuncusu adayları arasında ligi zirvede tamamlayan Manchester City'den 4 futbolcuya yer verildi.

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Manchester City'den, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yanı sıra, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve Ruben Dias yılın en iyi oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Tottenham Hotspur'dan Harry Kane ödüle aday diğer isimler oldu.

Phil Foden, İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasına da adını yazdırdı. Arsenal'dan Bukayo Saka, West Ham United'dan Declan Rice, Chelsea'den Mason Mount, Manchester United'dan Mason Greenwood ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold da yılın en iyi genç oyuncusu adayları arasında bulunuyor.

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