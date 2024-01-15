İşte PSG'nin Renato Sanches kararı

Adı Beşiktaş ile anılan Portekizli futbolcu Renato Sanches'in geleceği şekillenmeye başladı...

Paris Saint-Germain'in sezon başında 1 yıllığına Roma'ya kiraladığı Renato Sanches'in adı Beşiktaş'la da anılıyordu.

Fransız ekibinde, Roma'nın ocak ayında yollarını ayırmak istediği Sanches'in akıbetiyle ilgili kararını verdi.

PSG, GERİ DÖNÜŞÜNE KARŞI

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre PSG, Renato Sanches'in geri dönüşüne kesinlikle karşı çıkıyor.

PSG, oyuncusunun Roma ile sözleşmesini devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde feshetmeye hazır.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Roma formasıyla Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 9 maça çıkabilen Renato Sanches 1 gollük skor katkısı verdi.