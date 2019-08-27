İşte Quaresma'nın ayrılık şartı! Süper Lig'den iki talibi var

Kadro dışı kararı Beşiktaş camiasını ikiye bölen Ricardo Quaresma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Fikret Orman tarafından kulüpte istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıklayan Portekizli yıldız, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti.

ALACAKLARINI TALEP ETTİ

Dün de Ümraniye'ye giderek arkadaşlarıyla görüşen ve "Hiçbir sorun yok, buradayım" diyen Quaresma, yönetime alacakları konusunda haber gönderdi. Kulüp arayışlarını devam eden 35 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılardan geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

BAŞAKŞEHİR VE PAŞA İSTİYOR

Yönetimin bu işten en az zararla ayrılmak istediği ve kendilerinin de oyuncu için kulüp arayışında oldukları belirtildi. Şayet istenilen sonuç elde edilemezse Quaresma, sezon sonuna kadar kadroda yer almayacak ve 1.75 milyon Euro maaşı da cebine koyacak. Yıldız futbolcuya, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu öğrenildi.

(Sabah)