İşte Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi serüveni

Real Madrid, bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasına C Grubu'ndan başladı. İspanyollar grupta; Napoli, Braga ve Union Berlin ile birlikte yer aldı.

6 MAÇTA 18 PUAN

Carlo Ancelotti'nin ekibi grubu domine ederken (beklendiği gibi) hiç puan kaybı yaşamadı ve 6 maçta 18 puan ile son 16 turuna yükseldi.

SON 16'DA LEIPZIG'İ GEÇTİ

Real Madrid, Devler Ligi son 16 turunda ise Alman ekibi RB Leipzig ile eşleşti. İspanyol devi, deplasmanda 1-0 yendiği rakibi ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Özellikle Leipzig karşısında ikinci maçta Santiago Bernabeu'da oynanan oyun bazı taraftarların tepkisini çekti.

NEFİS EŞLEŞME MANCHESTER CITY

Real Madrid çeyrek finalde ise turnuvanın son kazananı Manchester City ile eşleşti. Erken final olarak nitelendirilen eşleşmenin ilk ayağı 3-3 berabere bitti. İkinci maçta ise Real Madrid, deplasmanda 1-0 öne geçti. Ancelotti'nin ekibi, uzun süre üstünlüğünü korurken maçın sonlarına doğru yediği golle durum 1-1'e geldi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Real Madrid, penaltılarda rakibine üstünlük sağladı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

BİR KLASİK; "REAL MADRID ÖLMEZ"

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Bayern Münih oldu. İspanyol devi, deplasmandaki ilk maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Real Madrid, ikinci maçta ise sahasında 68. dakikada Alphonso Davies'in attığı golle 1-0 geriye düştü. "Real Madrid eleniyor mu?" derken 88. dakikada Joselu durumu 1-1'e getirdi. İspanyol forvet, 90+1'de bir kez daha fileleri havalandırdı ve Real Madrid'in neden bu turnuvanın en başarılı takımı olduğunu bir kez daha ispatladı. Bayern Münih karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, finale yükseldi ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu