İşte Rizespor'un transfer raporu

DHA 06 Ekim 2020 Salı 12:49 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:49

Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor yeni sezona 15 transfer yaparak girdi.

11 futbolcusu ile yolları ayıran Çaykur Rizespor, 10 genç futbolcusunu ise kiralık olarak gönderdi.

2020/2021 sezonu transfer döneminde Çaykur Rizespor'a katılan ve kulüpten ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle:

GELENLER

Dusan Jovancic[Geldiği takım: FK Kızılyıldız(2+1 yıl)]

İsmail Köybaşı[Geldiği takım: Granada(1 yıl)]

Emir Dilaver [Geldiği takım: Dinamo Zagreb(3 yıl)]

Doğan Erdoğan [Geldiği takım: Trabzonspor(3 yıl)]

Selim Ay [Geldiği takım: İttifak Holding Konyaspor (2 yıl)]

Loic Remy [Geldiği takım: Lille OSC(2 yıl)]

Fabricio Baiano [Geldiği takım: CS Maritimo(3 yıl)]

Kemal Rüzgar[Geldiği takım: Altınordu(3 yıl)]

Yasin Pehlivan [Geldiği takım: Gençlerbirliği (2 yıl)]

Onur Bulut (Geldiği takım: Aytemiz Alanyaspor (Kiralık, 1 yıl)

Murat Sağlam[Geldiği takım: Fenerbahçe(Kiralık, 1 Yıl)]

Fernando Andrade[Geldiği takım: FC Porto(Kiralık, 1 Yıl)]

Godfred Donsah [Geldiği takım: Bologna FC(Kiralık, 1 Yıl)]

Yassine Meriah[Geldiği takım: Olympiakos FC(Kiralık, 1 Yıl)]

Konrad Michalak[Geldiği takım: Akhmat Grozny(Kiralık, 1 Yıl)]

GİDENLER

Mohamed Abarhoun

Orhan Ovacıklı (Bandırma Spor)

Amedej Vetrih (Gaziantep FK)

Berkay Sandıkçı

Ivanildo Fernandes (Kiralık Sözleşmesi Sonu)

Denys Garmash (Kiralık Sözleşmesi Sonu)

Andrii Boriachuk (Kiralık Sözleşmesi Sonu)

Oğuz Kağan Güçtekin (Kiralık Sözleşmesi Sonu)

Yan Sasse (Kiralık Sözleşmesi Sonu)

*Sözleşmesi fesih edilen oyuncular;

Oğulcan Çağlayan (Tek Taraflı Fesih)

Marko Scepovic (Karşılıklı Anlaşarak Sonlandırma)

KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMLARDA FORMA GİYEN OYUNCULAR

Burak Albayrak (Menemenspor)

Oğuzhan Malcı (Mardin Fosfat SK)

Muhammet Çelik (Pazarspor)

Eren Karadağ (Pazarspor)

Sinan Yazıcı (Fatsa Belediyespor)

Atakan Akkaynak (Türkgücü München)

Çınar Tarhan (Ergene Velimeşe Spor)

MahsunÇapkan (Serik Belediyespor)

Yusuf Acer (Afjet Afyonspor)

Can Muhammet Vural (Pazarspor)