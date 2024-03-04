İşte Rodrigo Becao'nun son durumu

Fenerbahçe'de Hatay maçında oyuna devam edemeyen Rodrigo Becao'nun son durumu belli oldu.

Brezilyalı savunmacı, 29 Ekim'de sakatlandığı Pendikspor maçının ardından ilk kez önceki akşam Hatayspor karşısında forma giymişti.

Becao, "Beni değiştirin" işaretinin ardından 82. dakikada yerini Bonucci'ye bırakmıştı.

HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK

Dün yapılan kontrollerde yıldız savunmacının herhangi bir sıkıntısı olmadığı belirlendi. Takımla çalışmaları sürdürecek olan başarılı stoper, görev verilmesi halinde perşembe günkü St.Gilloise mücadelesinde takımdaki yerini alabilecek.