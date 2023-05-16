İşte Ryan Kent'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ilk takviyesini gerçekleştirdi: Ryan Kent... Sarı-lacivertliler, 4 dönemdir İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen İngiliz futbolcuyla yaklaşık 2 aydır görüşme halindeydi. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve performansında süreklilik taşıması nedeniyle listenin başında yer alan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İskoçya takımında 1 milyon euro kazanıyordu.

1 YILLIK OPSİYON MADDESI FENERBAHÇE'NIN ELINDE

Bu nedenle görüşmeleri bu ücretten başlatan Kanarya, zamanla fiyat artırımına giderek 1.7 milyon euro'ya kadar çıktı. Fenerbahçe hakkında araştırmalar yapan ve İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan Ryan Kent'in, son olarak kendisine önerilen bu rakamı kabul ettiği öğrenildi. Önceki gün de taraflar ön sözleşme yaptı. Tecrübeli futbolcuyla 3+1 yıllığına el sıkışılırken, 1 senelik opsiyonun kulübün elinde olduğu aktarıldı.

ROSSI'YE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu transferin ardından Fenerbahçe, Diego Rossi için de pazarlık masasına oturacağını oyuncunun taliplilerine iletti. 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için özellikle Brezilya kulüplerinin sırada olduğu, şimdiye kadar en yükseği 5 milyon euro olmak üzere birçok teklif geldiği bildirildi. Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Rossi için sarı-lacivertlilerin beklentisi 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek...

LIVERPOOL ALTYAPI ÜRÜNÜ

Profesyonel futbola İngiliz devi Liverpool'un altyapısında başlayan Kent, İngiltere'de Coventry City, Barnsley ve Bristol City'de de ter döktü. Yarım dönem Alman kulübü Freiburg'da top koşturan yıldız futbolcu, son olarak Rangers'a transfer oldu. Kariyerindeki iki kupayı da İskoç takımında kazandı. Bir lig şampiyonluğu, bir de İskoçya Kupası zaferi yaşadı.